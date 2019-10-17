Укрзализныця готовится к запуску частных железнодорожных перевозчиков до конца 2019 года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Подразделения Укрзализныци уже готовятся к введению частной тяги, ведь первые пилотные проекты, предусмотренные Министерством инфраструктуры Украины, должны быть введены до конца 2019 года. Поэтому актуально обсуждение способов имплементации, времени и графика внедрения частной тяги на украинских путях.
Об этом сообщил директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев, передает пресс-служба компании.
Читайте также: Укрзалізниця планирует приобрести локомотивы китайской компании
«Сейчас нужно решать, какую частную тягу мы хотим видеть на рынке, кто должен быть перевозчиком. Нужно определить круг потенциальных игроков на этом рынке и то, какие законодательные акты для этого необходимо принять», — отметил Андрей Рязанцев.
Он также отметил, что введение частной тяги не даст быстрого улучшения во всех направлениях деятельности Укрзализныци. По его мнению, нужно определить совершенно новую систему координат и сформулировать четкие и правильные подходы для работы в новых условиях.
«Сегодня Укрзализныця, с одной стороны, определена государством как корпорация, которая должна обеспечить прибыль, а с другой стороны, — должна передать часть своих функций другим игрокам. В то же время мы должны услышать мнение участников рынка, которые имеют желание и возможности принять участие во введении рынка частной тяги на украинской железной дороге», — отметил Андрей Рязанцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки демонстрируют рекордный с 2015 г. оптимизм роста депозитовВчера, 10:02 - 1899 6
Какими будут инфляция и ВВП в 2020 году - прогноз от МинэкономразвитияВчера, 12:01 - 1123 3
Украинской железной дороге необходимо инвестиций на 20% больше, чем польскойВчера, 20:47 - 191 2
В НБУ рассказали о планах борьбы с олигархами, не возвращающими кредитыВчера, 19:00 - 657 2
В каких городах Украины получают самые большие зарплатыВчера, 20:01 - 1033 2
Налоговики смогут самостоятельно ликвидировать «спящих» ФЛП - законопроектВчера, 11:05 - 2332 1
МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведенияВчера, 15:03 - 2288 1
Субсидианты будут платить за коммуналку большеВчера, 16:06 - 2183
Банки демонстрируют рекордный с 2015 г. оптимизм роста депозитовВчера, 10:02 - 1899 6
Еще один производитель сигарет отзывает 350 миллионов уплаченного акцизаВчера, 16:13 - 1815 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1369
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 891
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1624 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1936
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2887