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Укрзализныця готовится к запуску частных железнодорожных перевозчиков до конца 2019 года

Укрзализныця готовится к запуску частных железнодорожных перевозчиков до конца 2019 года

Подразделения Укрзализныци уже готовятся к введению частной тяги, ведь первые пилотные проекты, предусмотренные Министерством инфраструктуры Украины, должны быть введены до конца 2019 года. Поэтому актуально обсуждение способов имплементации, времени и графика внедрения частной тяги на украинских путях.

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев, передает пресс-служба компании.

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«Сейчас нужно решать, какую частную тягу мы хотим видеть на рынке, кто должен быть перевозчиком. Нужно определить круг потенциальных игроков на этом рынке и то, какие законодательные акты для этого необходимо принять», — отметил Андрей Рязанцев.

Он также отметил, что введение частной тяги не даст быстрого улучшения во всех направлениях деятельности Укрзализныци. По его мнению, нужно определить совершенно новую систему координат и сформулировать четкие и правильные подходы для работы в новых условиях.

«Сегодня Укрзализныця, с одной стороны, определена государством как корпорация, которая должна обеспечить прибыль, а с другой стороны, — должна передать часть своих функций другим игрокам. В то же время мы должны услышать мнение участников рынка, которые имеют желание и возможности принять участие во введении рынка частной тяги на украинской железной дороге», — отметил Андрей Рязанцев.

По материалам Finance.UA
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