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Укрзализныця массово уволила менеджеров пассажирского сектора

Укрзализныця массово уволила менеджеров пассажирского сектора

С начала года Укрзализныця заменила 55% руководящего состава подразделений филиала Пассажирская компания. Против экс-чиновников было открыто 11 дел. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила пресс-служба УЗ.

Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что пассажирский сектор является наиболее чувствительным для населения, а следовательно, подразделения УЗ должны четко контролировать исправность и чистоту поездов, а также качество сервиса. “Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут немедленно уволены”, – отметил руководитель компании.

Всего с начала года уже уволено 22 руководителя филиала Пассажирская компания – это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях. Отмечается, что было открыто 11 дел, в четырех из которых расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены Укрзализныце.

По материалам bigmir.net
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