В НБУ рассказали о планах борьбы с олигархами, не возвращающими кредиты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Нацбанке рассказали о планах по борьбе с олигархами, не возвращающими кредиты. Отобрали топ-20 должников перед банковской системой и Фондом гарантирования вкладов, показали обществу колоссальные объемы задолженностей в 300 млрд грн. и договорились с Офисом президента о координации в этом вопросе.
Среди главных должников известные олигархи – Константин Жеваго, Олег Бахматюк и Николай Лагун, отметила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова. И признала, что «Рубикон пока не перейден», а довести дело до конца будет непросто. Но отметила, что некоторые сдвиги все же есть.
Например, недавно Нацбанк получил решение суда по поводу возвращения кредита рефинансирования, который был обеспечен персональным поручительством Жеваго.
«Мы судились с ним (Жеваго – ред.) с 2015 года и не имели никакого прогресса. Раньше были заморожены, но теперь возобновились подобные судебные слушания по господину Бахматюку, который был собственником двух обанкротившихся банков. Компании Бахматюка также имеют большие кредиты в государственных банках с очень низким качеством. У нас тоже были суды насчет поручительства Бахматюка. Эти суды были заморожены, а сейчас возобновились», – отметила Рожкова в интервью «Голосу Америки».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)11 ч. назад - 1762 8
Банки демонстрируют рекордный с 2015 г. оптимизм роста депозитов10 ч. назад - 1326 5
Пенсионерам хотят запретить бесплатно ездить в часы пикВчера, 17:43 - 2710 5
"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%15 ч. назад - 532 4
Какими будут инфляция и ВВП в 2020 году - прогноз от Минэкономразвития8 ч. назад - 779 3
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам12 ч. назад - 8418 2
Налоговики смогут самостоятельно ликвидировать «спящих» ФЛП - законопроект9 ч. назад - 1807 1
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)11 ч. назад - 1762 8
Кличко показал, как заводили пролет Шулявского моста (видео)Вчера, 20:20 - 1554 2
МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведения5 ч. назад - 1519 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1309
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 867
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1598 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1904
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2839