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В НБУ рассказали о планах борьбы с олигархами, не возвращающими кредиты

В НБУ рассказали о планах борьбы с олигархами, не возвращающими кредиты

В Нацбанке рассказали о планах по борьбе с олигархами, не возвращающими кредиты. Отобрали топ-20 должников перед банковской системой и Фондом гарантирования вкладов, показали обществу колоссальные объемы задолженностей в 300 млрд грн. и договорились с Офисом президента о координации в этом вопросе.

Среди главных должников известные олигархи – Константин Жеваго, Олег Бахматюк и Николай Лагун, отметила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова. И признала, что «Рубикон пока не перейден», а довести дело до конца будет непросто. Но отметила, что некоторые сдвиги все же есть.

Например, недавно Нацбанк получил решение суда по поводу возвращения кредита рефинансирования, который был обеспечен персональным поручительством Жеваго.

«Мы судились с ним (Жеваго – ред.) с 2015 года и не имели никакого прогресса. Раньше были заморожены, но теперь возобновились подобные судебные слушания по господину Бахматюку, который был собственником двух обанкротившихся банков. Компании Бахматюка также имеют большие кредиты в государственных банках с очень низким качеством. У нас тоже были суды насчет поручительства Бахматюка. Эти суды были заморожены, а сейчас возобновились», – отметила Рожкова в интервью «Голосу Америки».

По материалам УБР
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