Украинской железной дороге необходимо инвестиций на 20% больше, чем польской

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Украинская железная дорога требует ежегодно инвестиций на 108 млрд грн ($4,2 млрд), что на 20 млрд грн ($795 млн) или почти на 20% больше, чем инвестиции на железную дорогу Польши, сообщил член правления «Укрзализныци» Ремигиуш Пашкевич, передает пресс-служба госкомпании. И это при том, что польская железнодорожная инфраструктура, которая почти эквивалентна по длине украинской, находится в гораздо лучшем состоянии.
По его словам, в настоящее время инфраструктура нуждается в том уровне капитальных инвестиций, который позволит на базовой сети (около 19 тыс. км) восстановить ее технологические параметры.
«Сегодня у нас примерно 5 тыс. км базовой сети характеризуются просроченным износом и нуждаются в реконструкции. Добавьте к этому еще и инвестиции в автоматизацию железной дороги», – отметил он.
Вместе с тем член правления «Укрзализныци» раскритиковал решение правительства взимать с «Укрзализныци» налог на землю.
«Это абсурд. Налог на землю под инфраструктурой должен быть «ноль», и это должно быть закреплено на законодательном уровне. Мы общаемся по этому поводу с представителями политического истеблишмента, объясняем нашу позицию», – подчеркнул Пашкевич.
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