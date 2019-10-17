Минрегион инициирует разработку законопроекта о «долгостроях»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство развития общин и территорий Украины начинает диалог с общественностью по наработке нового законопроекта, который бы позволил урегулировать вопрос достройки объектов, которые на данный момент не введены в эксплуатацию.
Об этом сообщила Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает пресс-служба ведомства.
Читайте также: Где в Киеве насчитали более полусотни аварийных жилых домов
Проблемы «долгостроев» давние, и истоки их – в принятии законодательства, которое позволило строить за деньги людей жилые дома с нулевой стадии.
«Каждый из вас столкнулся с той или иной проблемой: спрос на жилье не формировался должным образом, кризис в отрасли, мошенничество с выдачей разрешений на строительство на уровне органов местного самоуправления. Поэтому мы начинаем работу над новым законопроектом и создаем рабочую группу, в которую приглашаем вас. Первое заседание состоится 1 ноября», – сообщила Алена Бабак.
Для того, чтобы работа была конструктивной, Министр предложила инвесторам определиться с представителями, которые примут участие в начальном обсуждении концепции закона, который должен урегулировать вопрос «долгостроев». Также в рабочую группу будут приглашены представители Киевской городской государственной администрации, профильных ассоциаций, специалисты и эксперты.
Кроме того, Алена Бабак отметила, что Министерство выступит с инициативой инвентаризации всех таких проблемных объектов по всей Украине. Для этого на областные государственные администрации будут направлены поручения собрать всю актуальную информацию.
«Когда у нас будет картина в разрезе областей, тогда организуем отдельное совещание с представителями регионов. Но я думаю, что на примере киевских «долгостроев» можно будет разработать стандартные подходы к решению этой проблемы для всей Украины», – отметила Алена Бабак.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)11 ч. назад - 1762 8
Банки демонстрируют рекордный с 2015 г. оптимизм роста депозитов10 ч. назад - 1326 5
Пенсионерам хотят запретить бесплатно ездить в часы пикВчера, 17:43 - 2710 5
"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%15 ч. назад - 532 4
Какими будут инфляция и ВВП в 2020 году - прогноз от Минэкономразвития8 ч. назад - 779 3
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам12 ч. назад - 8418 2
Налоговики смогут самостоятельно ликвидировать «спящих» ФЛП - законопроект9 ч. назад - 1807 1
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)11 ч. назад - 1762 8
Кличко показал, как заводили пролет Шулявского моста (видео)Вчера, 20:20 - 1554 2
МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведения5 ч. назад - 1519 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1309
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 867
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1598 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1906
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2839