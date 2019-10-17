Минрегион инициирует разработку законопроекта о «долгостроях»

Министерство развития общин и территорий Украины начинает диалог с общественностью по наработке нового законопроекта, который бы позволил урегулировать вопрос достройки объектов, которые на данный момент не введены в эксплуатацию.

Об этом сообщила Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает пресс-служба ведомства.

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Проблемы «долгостроев» давние, и истоки их – в принятии законодательства, которое позволило строить за деньги людей жилые дома с нулевой стадии.

«Каждый из вас столкнулся с той или иной проблемой: спрос на жилье не формировался должным образом, кризис в отрасли, мошенничество с выдачей разрешений на строительство на уровне органов местного самоуправления. Поэтому мы начинаем работу над новым законопроектом и создаем рабочую группу, в которую приглашаем вас. Первое заседание состоится 1 ноября», – сообщила Алена Бабак.

Для того, чтобы работа была конструктивной, Министр предложила инвесторам определиться с представителями, которые примут участие в начальном обсуждении концепции закона, который должен урегулировать вопрос «долгостроев». Также в рабочую группу будут приглашены представители Киевской городской государственной администрации, профильных ассоциаций, специалисты и эксперты.

Кроме того, Алена Бабак отметила, что Министерство выступит с инициативой инвентаризации всех таких проблемных объектов по всей Украине. Для этого на областные государственные администрации будут направлены поручения собрать всю актуальную информацию.

«Когда у нас будет картина в разрезе областей, тогда организуем отдельное совещание с представителями регионов. Но я думаю, что на примере киевских «долгостроев» можно будет разработать стандартные подходы к решению этой проблемы для всей Украины», – отметила Алена Бабак.