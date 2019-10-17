Morgan Stanley: 30 тыс. спутников обойдутся Маску в $62 млрд

Спутниковая сеть Starlink увеличит оценочную стоимость SpaceX с $52 млрд до $120 млрд, подсчитали аналитики Morgan Stanley. Однако новые планы Маска заставили их пересмотреть эти оптимистичные расчеты.

Давать оценку стоимости SpaceX, быстро развивающейся космической компании предпринимателя Илона Маска, очень непросто. То же самое касается капитальных затрат его проектов, таких как Starlink — плана по запуску тысяч спутников для раздачи интернета во все уголки планеты. До Илона такого просто никто не делал.

Однако аналитики Morgan Stanley Research не боятся сложностей. По их подсчетам, если новое детище Маска завоюет всего несколько процентов телекоммуникационного рынка мира и заработает $30-50 млрд в год, как и обещал глава SpaceX, стоимость компании вырастет до $52 млрд. И может достичь $120 млрд, если успех и доля Starlink будут больше.

Затраты на строительство и запуск спутников — ключевой параметр расчетов аналитиков, но на прошлой неделе в него пришлось внести серьезные поправки. SpaceX сообщила об изменении планов: максимальное число спутников выросло с 12 000 до 42 000. Специалистам Morgan Stanley пришлось считать заново, пишет BI.