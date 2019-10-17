0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Morgan Stanley: 30 тыс. спутников обойдутся Маску в $62 млрд

Morgan Stanley: 30 тыс. спутников обойдутся Маску в $62 млрд

Спутниковая сеть Starlink увеличит оценочную стоимость SpaceX с $52 млрд до $120 млрд, подсчитали аналитики Morgan Stanley. Однако новые планы Маска заставили их пересмотреть эти оптимистичные расчеты.

Давать оценку стоимости SpaceX, быстро развивающейся космической компании предпринимателя Илона Маска, очень непросто. То же самое касается капитальных затрат его проектов, таких как Starlink — плана по запуску тысяч спутников для раздачи интернета во все уголки планеты. До Илона такого просто никто не делал.

Однако аналитики Morgan Stanley Research не боятся сложностей. По их подсчетам, если новое детище Маска завоюет всего несколько процентов телекоммуникационного рынка мира и заработает $30-50 млрд в год, как и обещал глава SpaceX, стоимость компании вырастет до $52 млрд. И может достичь $120 млрд, если успех и доля Starlink будут больше.

Затраты на строительство и запуск спутников — ключевой параметр расчетов аналитиков, но на прошлой неделе в него пришлось внести серьезные поправки. SpaceX сообщила об изменении планов: максимальное число спутников выросло с 12 000 до 42 000. Специалистам Morgan Stanley пришлось считать заново, пишет BI.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.