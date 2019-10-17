Транзит газа: Украина, Еврокомиссия и РФ провели технические консультации

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина, Россия и Европейская комиссия провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.
В ходе встречи, которая прошла в понедельник в Брюсселе, стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.
“Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа, других вопросах”, – говорится в сообщении.
Напомним, соглашение о транзите российского газа по территории Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Следующие трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: "Мы на грани экономического прорыва"Вчера, 15:30 - 3564 20
У украинца после обыска пропали более 2 тысяч биткойновВчера, 16:15 - 3674 15
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)7 ч. назад - 1351 8
"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%10 ч. назад - 403 4
Какими будут инфляция и ВВП в 2020 году - прогноз от Минэкономразвития3 ч. назад - 440 3
Кредиты начнут выдавать по-новомуВчера, 19:00 - 10309 2
У украинца после обыска пропали более 2 тысяч биткойновВчера, 16:15 - 3674 15
Милованов: "Мы на грани экономического прорыва"Вчера, 15:30 - 3564 20
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам7 ч. назад - 3521 1
Компания Ахметова поставит оборудование в Польшу на 300 миллионовВчера, 19:20 - 2974
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1265
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 843
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1577 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1883
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2812