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Транзит газа: Украина, Еврокомиссия и РФ провели технические консультации

Транзит газа: Украина, Еврокомиссия и РФ провели технические консультации

Украина, Россия и Европейская комиссия провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

В ходе встречи, которая прошла в понедельник в Брюсселе, стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.

“Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа, других вопросах”, – говорится в сообщении.

Напомним, соглашение о транзите российского газа по территории Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Следующие трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.

По материалам Економічна Правда
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