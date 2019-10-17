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Rocket Lab планирует отправлять свои ракеты на орбиту Луны

Rocket Lab планирует отправлять свои ракеты на орбиту Луны

В августе этого года частная космическая компания Rocket Lab рассказала о планах многократно использовать первые ступени своих ракет Electron, за счёт чего хочет увеличить количество запусков. Более того, компания также намерена увеличить и высоту полёта, чтобы в конечном счёте запускать миссии на высокие земные орбиты, лунную орбиту и даже в точку Лагранжа.

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Для достижения этих амбициозных целей Rocket Lab будет комбинировать использование ракет Electron, универсальной грузовой платформы Photon и маневрирования ступени, чтобы предоставить новые возможности уже в четвёртом квартале 2020 года. Для сравнительно небольшой частной компании это очень серьёзная задача, поскольку Rocket Lab доставляла небольшие грузы весом до 150 кг только на низкую околоземную орбиту.

17 октября Rocket Lab провела успешный запуск ракеты-носителя Electron со спутником Palisade, которая поднялась на высоту почти тысячу километров, что оказалось вдвое больше, чем во время предыдущих запусков. Она также продемонстрировала значительно модернизированный разгонный блок Photon.

По материалам ITC.ua
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