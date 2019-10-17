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Космические ракеты начнут печатать на 3D-принтере

Космические ракеты начнут печатать на 3D-принтере

Стартап Relativity Space готов объединить мощь искусственного интеллекта и 3D-печати для создания ракеты. Компания владеет большими металлическими 3D-принтерами, которые делают это реальностью.

Ракеты, которые будут здесь производиться, будут совершенно отличаться от традиционных. Кроме того, стартап утверждает, что ракеты должны быть способны транспортировать спутники среднего размера.

Разработчики стартапа переосмыслили способ создания ракеты и сосредоточились на производстве деталей, сохраняя при этом занятость 3D-принтеров днем и ночью, чтобы достичь впечатляющих результатов.

Тим Эллис (Tim Ellis), генеральный директор (и соучредитель) Relativity Space, отметил, что у них скоро будет более крупный 3D-принтер, которые будут делать большие ракеты за один раз.

Цель Relativity Space – сделать ракеты с 3D-печатью основной технологией, которая поможет транспортировать важную инфраструктуру на Марс и обратно. Несмотря на то, что такие компании, как SpaceX и Blue Origin, используют 3D-принтеры, Relativity Space намерены монополизировать такой метод разработки ракет и извлечь максимальную выгоду из технологии 3D-печати.

По материалам Комментарии
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