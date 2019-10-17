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Браузер Opera добавил поддержку биткоин-платежей

Браузер Opera добавил поддержку биткоин-платежей

Opera добавила поддержку биткоин-платежей внутри браузера. Теперь пользователи могут приобрести товары и услуги за BTC.

Теперь пользователи могут приобрести товары и услуги за BTC, сообщает CoinDesk.

Во встроенном криптовалютном кошельке браузера также появилась возможность отслеживать транзакции в биткоинах и TRON (TRX).

Ранее данные функции были доступны в бета-версии браузера.

По материалам Forklog
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