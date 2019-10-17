Милованов рассказал, чего ожидают партнеры от рынка земли в Украине

Международные партнеры ожидают детенизации рынка земли в Украине.

Об этом во время брифинга во вторник заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов по итогам визита и переговоров в США.

“Мы обсуждали в Вашингтоне вопросы рынка земли. Любая модель рынка земли, поскольку эти переговоры проводятся, мы не можем раскрывать все детали, но там нет конкретных требований или желаний. Это наше внутреннее дело, какой именно рынок земли мы сделаем, главное – чтобы наш рынок был детенизирован. То есть это то, что наши партнеры ожидают, желают, чтобы была детенизация рынка”, – сообщил Милованов.

По его словам, де-факто сегодня есть оборот земли, но он идет через аренду, есть проблемы с геокадастром и тому подобное.

“То есть, там будет поэтапный рынок земли, будет ли он сразу, там будут ограничения, концентрация и др. Главное, чем интересовались эксперты – это каким образом мы обеспечим поддержку среднему и малому фермерству, каким образом мы обеспечим права собственности людей, которые сегодня владеют землей, и каким образом мы будем развивать геокадастр и связывать финансирование с тем, чтобы оно было связано с геокадастром – например, чтобы кредиты отдавались и были отражены в геокадастре таким образом, чтобы нельзя было воровать землю, когда она в залоге, или кому-то передана или продана”, – сказал министр.