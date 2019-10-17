Госэнергоэффективности назвало сумму компенсаций «теплых кредитов» в октябре

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Госэнергоэффективности осуществило очередное возмещение по «теплым кредитам».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Так, 77 млн грн выплачены участникам программы в октябре, а именно:
• почти 40 млн грн – на утепление индивидуального жилья;
• 37 млн грн – для ОСМД;
• почти 700 тыс. грн – на замену газовых котлов.
Средства направлены заемщикам “теплых кредитов” в Укргазбанке, Ощадбанке, ПриватБанке и Укрэксимбанке.
Всего в 2019 г. из госбюджета по указанной программе компенсировано более 360 млн гривен.
«Программа государственной поддержки ОСМД при утеплении продолжается. Поэтому спешите воспользоваться выгодными условиями софинансирования до 70% суммы «теплых кредитов», чтобы жить в комфорте и платить меньше за коммунальные услуги», – сообщил Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
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