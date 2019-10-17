Госэнергоэффективности назвало сумму компенсаций «теплых кредитов» в октябре

Госэнергоэффективности осуществило очередное возмещение по «теплым кредитам».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Сколько счетчиков тепла в жилых домах Украины

Так, 77 млн грн выплачены участникам программы в октябре, а именно:

• почти 40 млн грн – на утепление индивидуального жилья;

• 37 млн грн – для ОСМД;

• почти 700 тыс. грн – на замену газовых котлов.

Средства направлены заемщикам “теплых кредитов” в Укргазбанке, Ощадбанке, ПриватБанке и Укрэксимбанке.

Всего в 2019 г. из госбюджета по указанной программе компенсировано более 360 млн гривен.

«Программа государственной поддержки ОСМД при утеплении продолжается. Поэтому спешите воспользоваться выгодными условиями софинансирования до 70% суммы «теплых кредитов», чтобы жить в комфорте и платить меньше за коммунальные услуги», – сообщил Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.