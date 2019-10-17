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Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)

Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)

Наземное метро на Троещину можно запустить к концу следующего года.

Об этом сообщил претендент на пост главы Киевской городской государственной администрации, народный депутат “Слуги народа” Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

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“Да, первый поезд на Троещину поедет к концу 2020 года, и это не миф, а взвешенный анализ”, – отметил нардеп.

По его плану, это будет линия из 25-ти остановок, которая соединит Троещину с Борщаговкой через Центральный железнодорожный вокзал. Семь остановок будут проходить через саму Троещину.

Начиная с ул. Милославской будут использованы линии скоростного трамвая до станции “Троещина”, далее маршрут выходит на железную дорогу, через Левобережную – Березняки на Выдубичи и Лыбидскую направляется к железнодорожному вокзалу, где снова будет использована линия скоростного трамвая через Политехническую до Борщаговской с конечной остановкой на Кольцевой (детали на рисунке со схемой).

По материалам Finance.UA
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