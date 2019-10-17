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Гонтарева назвала ПриватБанк при Коломойском «пирамидой похлеще МММ»

Гонтарева назвала ПриватБанк при Коломойском «пирамидой похлеще МММ»

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева назвала “театром абсурда” заявление олигарха и экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского о намерении получить $2 млрд компенсации за национализацию финучреждения. Об этом Гонтарева высказалась телеканалу “Прямой”.

“Банк был пустой пирамидой похлеще МММ. Там не то что капитала, а там активов не было. На сегодняшний день 217 миллиардов грн невозвращенных кредитов, выданных связанным с акционерами лицам. Уже меня нету два с половиной года, банк в государственных руках уже почти три года. Не выплачено ни одной копейки по этим кредитам, ни одной. То есть мы постоянно говорим, что государство внесло 155 млрд грн, а на самом деле бывшие собственники должны ПриватБанку 217 млрд грн”, — сказала она.

Также Гонтарева заявила, что понятия не имеет, о какой компенсации Коломойскому идет речь.

“Мы говорим про дыру. Из дыры деньги получаться не могут. Вот есть дыра, а есть деньги. Я даже не знаю, про какие $2 млрд… Это нонсенс и очередной театр абсурда, который я даже не хочу обсуждать”, – добавила она.

Напомним, ПриватБанк национализировали в конце 2016 года. Докапитализация от государства составила тогда 155 млрд грн. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает возвращение ПриватБанка Игорю Коломойскому, однако в судебный процесс вмешиваться не будет.

По материалам УБР
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