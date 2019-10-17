Кличко показал, как заводили пролет Шулявского моста (видео)

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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео процесса установки третьего пролета Шулявского путепровода над проспектом Победы.
Об этом он проинформировал в Facebook.
“Пролет нового Шулявского моста уже установили над проспектом Победы. Голландские специалисты соединяют третий пролет с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки произвести масштабные работы”, – написал Кличко.
Также он сообщил, что подрядчики обещали запустить движение по мосту до конца 2019 года.
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