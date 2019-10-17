Кличко показал, как заводили пролет Шулявского моста (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео процесса установки третьего пролета Шулявского путепровода над проспектом Победы.

Об этом он проинформировал в Facebook.

“Пролет нового Шулявского моста уже установили над проспектом Победы. Голландские специалисты соединяют третий пролет с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки произвести масштабные работы”, – написал Кличко.

Также он сообщил, что подрядчики обещали запустить движение по мосту до конца 2019 года.