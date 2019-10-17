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Кличко показал, как заводили пролет Шулявского моста (видео)

Кличко показал, как заводили пролет Шулявского моста (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео процесса установки третьего пролета Шулявского путепровода над проспектом Победы.

Об этом он проинформировал в Facebook.

“Пролет нового Шулявского моста уже установили над проспектом Победы. Голландские специалисты соединяют третий пролет с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки произвести масштабные работы”, – написал Кличко.

Также он сообщил, что подрядчики обещали запустить движение по мосту до конца 2019 года.

По материалам Finance.UA
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