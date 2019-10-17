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Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам

Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам

Министерство образования и науки разрабатывает проект для повышения зарплаты педагогам с минимальными доходами.

Об этом написала министр образования и науки Анна Новосад на своей странице в Facebook.

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“Проект Госбюджета на 2020 год. Самый сложный вопрос – заработные платы педагогов, в проекте первого чтения остаются на уровне 2019 + индексация. Наша цель с комитетом по вопросам образования, науки и инноваций – ко второму чтению выйти с изменениями к уровню заработных плат. Буду откровенна, выполнить в полном объеме 822 постановление будет крайне сложно, его нужно пересматривать”, – написала министр.

Кроме того, в основные планы министерства входит повышение уровня заработной платы для педагогов с минимальными доходами, к такой категории относятся молодые преподаватели и мастера производственного обучения.

“Такие поправки в бюджет подавались МОН и были поддержаны образовательным комитетом ВРУ. Наша общая цель – сделать их реальностью до финального принятия бюджета. Убеждена, что найдя средства на дороги, аэропорты и фестивали, мы точно можем найти их на повышение престижности труда педагогов”, – подчеркнула министр.

Справка Finance.ua:

В июле тогдашний министр образования и науки Лилия Гриневич заявляла, что зарплата педагогов будет расти примерно на половину прожиточного минимума в год с 2020-го по 2023 год.

Как планировали повышать:

  • 2020 году этот минимальный оклад – 2,5 прожиточных минимумов,
  • 2021 – три прожиточных минимума,
  • 2022 – 3,5 и с января 2023 – 4 прожиточных минимума.
  • Сейчас минимальный должностной оклад в сфере образования составляет 1,7 прожиточных минимумов.
  • Также специалисты будут получать дополнительно средства на оздоровление и вознаграждение за работу.
  • Таким образом среднегодовая зарплата составит 7427 грн в месяц.
По материалам Finance.UA
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