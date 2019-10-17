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Xiaomi планирует более 10 смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения

Xiaomi планирует более 10 смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения

В этом году сети 5G только начинают разворачиваться, а все нынешние смартфоны с поддержкой 5G основаны на топовых однокристальных системах. Эти SoC весьма дорогие, как недешевы и сами модемы. Но близится выход первых народных 5G-смартфонов, и аналитики в один голос пророчат этому сегменту стремительный рост.

Сейчас Южная Корея лидирует по скорости развертывания 5G, но Китай быстро догоняет, намереваясь уже в следующем году стать мировым лидером в эпоху 5G. И как только средняя цена снизится, а покрытие 5G будет относительно широким, продажи этих устройств взлетят, в чем можно особо-то и не сомневаться. Наряду с другими к этому окну новых возможностей готовится небезызвестный китайский производитель Xiaomi, причем довольно-таки основательно.

Сейчас в ассортименте Xiaomi есть две модели с поддержкой 5G — Mi Mix 3 5G и Mi 9 Pro 5G — и вскоре к ним присоединится третья Redmi K30, нацеленная на средний сегмент. Но уже в следующем году Xiaomi планирует существенно увеличить свое предложение в сегменте 5G. В планах компании — выпуск более десяти (!) новых смартфонов, предназначенных для работы в сетях пятого поколения. Соответствующее заявление сделал глава Xiaomi Лей Цзунь на шестой Всемирной интернет-конференции, состоявшейся на днях в городе Вучжен.

Таким образом, Xiaomi намерена предложить самое большое число смартфонов с 5G (кто бы сомневался, да?).

В рамках мероприятия, где была построена тестовая сеть 5G, Xiaomi провела небольшую демонстрацию. В одном из тестов удалось получить скорость загрузки данных в 787 Мбит/с. Напомним, заявленный теоретический максимум для 5G — 20 Гбит/с.

По материалам ITC.ua
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