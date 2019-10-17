У украинца после обыска пропали более 2 тысяч биткойнов

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15 января харьковские правоохранители провели обыск у подозреваемого по делу о мошенничестве, после которого из его электронного кошелька исчезли 2043 биткойна.
Об этом свидетельствует постановление Московского райсуда Харькова от 15 октября.
Обыск по месту жительства подозреваемого провели прокурор Харьковской местной прокуратуры №2 и сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции. Фигуранта дела подозревают в завладении мошенническим путем денежными средствами в сумме $13,5 тыс. По словам подозреваемого, с помощью его мобильного телефона, который был изъят в ходе обыска, неустановленные лица перевели из его электронного кошелька 2043 биткойна на другой электронный кошелек.
“Кроме того, по результатам проведения следственного эксперимента в уголовном производстве установлено, что осуществление входа в аккаунт и соответствующей операции было возможно исключительно с помощью мобильного телефона потерпевшего, который был защищен уникальной системой двухфакторной аутентификации”, – говорится в постановлении.
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