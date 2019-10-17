Компания Ахметова поставит оборудование в Польшу на 300 миллионов

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Компания Corum Group, которая входит в холдинг СКМ Рината Ахметова, заключила контракт стоимостью в 300 миллионов гривен на поставку секций крепи для шахт для польской компании Polska Grupa Gornicza.
Как заявляет и.о. генерального директора Corum Group Михаил Потапов, это уже четвертый заказ от польской компании с 2018 года. Общая сумма всех контрактов с польским заказчиком превысила 1 млрд грн.
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