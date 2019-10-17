Назвали самые дорогие бренды автомобилей в мире (таблица)

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Британское консалтинговое агентство Interbrand составило очередной рейтинг самых дорогих брендов мира.
В рейтинге 2019 года оказалось 14 автомобильных гигантов. Ferrari (+12 процентов) показала самый высокий рост по сравнению с предыдущим годом, в то время как Kia потеряла 7 процентов своей стоимости.
По данным Interbrand, Toyota снова является самым дорогим автомобильным брендом. Он оценивается в 56,236 млрд долларов, что на 5% больше, чем в прошлом году. На втором и третьем месте находятся Mercedes-Benz и BMW. Немецкие автогиганты оцениваются в 50,832 млрд долларов и 41,440 млрд долларов соответственно. Volkswagen был оценен в 12,921 млрд долларов, а Land Rover — «всего» в 5,855 миллиарда долларов.
Победителем рейтинга Best Global Brands — 2019 стала американская корпорация Apple, которая оценивается в 234,241 млрд долларов. В тройку лидеров попали Google (167,713 млрд долларов) и Amazon (125,263 млрд долларов).
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