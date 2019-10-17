0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

МВФ беспокоят призывы популистов сменить руководство Нацбанка - Рожкова

МВФ беспокоят призывы популистов сменить руководство Нацбанка - Рожкова

Для дальнейшего взаимодействия с Украиной МВФ стремится получить дополнительные гарантии независимости Нацбанка, в первую очередь, по исполнению закона, регламентирующего назначение руководства НБУ и обеспечивающего последовательную политику банка, несмотря на смену политического руководства в стране.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

“В первую очередь, у нас действует Закон о Национальном банке Украины, изменения в который были внесены в 2015 году. Это было как раз одним из условий МВФ, и после того как Верховная Рада проголосовала, Украина получила транш. Все гарантии независимости Национального банка там были прописаны”, – отметила представитель НБУ в ответ на вопрос о дополнительных гарантиях независимости Нацбанка Украины, которые хочет получить МВФ.

Она уточнила, что в первую очередь речь идет о том, что председатель НБУ назначается на должность Верховной Радой по представлению Президента Украины сроком на семь лет, и в течение этого срока он не может быть уволен. Кроме того, по закону не могут быть освобождены от должности и заместители председателя НБУ.

“Для чего это делается? Политика, которую мы разрабатываем и имплементируем, должна быть последовательной, предсказуемой и непрерывной, и она не должна изменяться в то время, когда происходят изменения в политических элитах”, – пояснила Екатерина Рожкова.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.