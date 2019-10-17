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Список миллиардеров по версии Forbes пополнился уроженцем Одессы

Список миллиардеров по версии Forbes пополнился уроженцем Одессы

Уроженец Одессы Влад Шмунис, основавший компанию RingCentral, стал новым миллиардером по версии журнала Forbes.

Как сообщает издание, это произошло благодаря сделке с компанией Avaya, из-за чего состояние господина Шмуниса достигло $1,3 млрд.

После переезда в Калифорнию будущий миллиардер работал в HP и Ampex, в 1993-м решил сделать бизнес на передаче телефонного сигнала через интернет. В 1999 году Влад Шмунис со своим партнером Владом Вендровым создали RingCentral.

В начале октября RingCentral объявила, что станет партнером Avaya на новой облачной платформе. После цена акций RingCentral выросла на 28%, рыночная капитализация компании превысила $14 млрд.

По материалам УКРИНФОРМ
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