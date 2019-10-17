Список миллиардеров по версии Forbes пополнился уроженцем Одессы

Уроженец Одессы Влад Шмунис, основавший компанию RingCentral, стал новым миллиардером по версии журнала Forbes.

Как сообщает издание, это произошло благодаря сделке с компанией Avaya, из-за чего состояние господина Шмуниса достигло $1,3 млрд.

После переезда в Калифорнию будущий миллиардер работал в HP и Ampex, в 1993-м решил сделать бизнес на передаче телефонного сигнала через интернет. В 1999 году Влад Шмунис со своим партнером Владом Вендровым создали RingCentral.

В начале октября RingCentral объявила, что станет партнером Avaya на новой облачной платформе. После цена акций RingCentral выросла на 28%, рыночная капитализация компании превысила $14 млрд.