Украина согласовала план действий по второму траншу макрофина ЕС

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Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что договорилась с исполнительным вицепрезидентом Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссаром по финансовым делам Валдисом Домбровскисом о Плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.
“Договорились с Валдисом Домбровскисом о Плане действий по второму траншу макрофина, где уже выполнены все условия, кроме одного, и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год”, – написала Маркарова в Facebook по результатам трехдневного визита украинской делегации в США.
Маркарова отметила, что украинская делегация обсудила с председателем Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо углубление сотрудничества между Минфином и Казначейством Франции, а также усиление инвестиционных проектов.
С президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти представители Украины, по словам министра, “порадовались рекорду в 1 млрд евро проектов уже за 10 месяцев 2019 года и сверили часы инвестиций ЕБРР в Ощадбанк”.
Кроме того, во время визита в США прошли переговоры с МВФ. “Вместе с миссией встретились как с директором Европейского департамента Полом Томсеном, так и новой руководительницей МВФ, но хорошим партнером Украины со времен своей работы во Всемирном банке Кристалиной Георгиевой. Ждем миссию в Киеве в ближайшее время”, – добавила Маркарова.
Она также отметила, что Минфин договорился о продолжении сотрудничества с Министерством финансов Нидерландов, о чем заключен меморандум с министром Вопке Гекстрою.
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