Кабмин подчинил Гоструда Милованову, а Госстат - Дубилету

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Деятельность Государственной службы по вопросам труда будет координироваться через министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственная служба статистики – через министра Кабинета Министров.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 20 октября, передает пресс-служба правительства.
“Это решение имеет смысл, учитывая то, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госстата.
Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с сумасшедшим бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата”, – написал в Facebook министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.
Ранее деятельность Госстата координировалась вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли, а Гоструда – министром социальной политики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине рекордно растет спрос на электрокарыВчера, 08:01 - 2576 8
Кому следует заново подавать документы на получение субсидииВчера, 11:00 - 21198 6
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)7 ч. назад - 1512 4
В Минэкономики оценили переговоры с МВФ4 ч. назад - 251 3
Эксперт: на первичном рынке жилья в приоритете цены в гривнеПозавчера, 20:13 - 3700 3
Города мира с наибольшим риском "пузыря" на рынке недвижимости (инфографика)Вчера, 14:00 - 5574 2
Пятерка самых экономичных кроссоверов С-класса на рынке УкраиныВчера, 22:00 - 3374 2
Эксперт прогнозирует резкое повышение тарифов на газ уже с нового годаВчера, 20:01 - 2286 2
Несуществующие долги за электроэнергию: как не платить3 ч. назад - 1886 1
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)7 ч. назад - 1512 4
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 992
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 721
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1426
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1733
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2636