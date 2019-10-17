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Кабмин подчинил Гоструда Милованову, а Госстат - Дубилету

Кабмин подчинил Гоструда Милованову, а Госстат - Дубилету

Деятельность Государственной службы по вопросам труда будет координироваться через министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственная служба статистики – через министра Кабинета Министров.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 20 октября, передает пресс-служба правительства.

“Это решение имеет смысл, учитывая то, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госстата.

Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с сумасшедшим бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата”, – написал в Facebook министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Ранее деятельность Госстата координировалась вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли, а Гоструда – министром социальной политики.

По материалам Економічна Правда
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