Двух сотрудников банка обвиняют в растрате 80 миллионов

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В Днепропетровской области выявлен факт растраты сотрудниками коммерческого банка денежных средств в размере 80 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Установлено, что заместитель председателя правления банка и заместитель начальника управления кредитования в 2013 году составили фиктивный кредитный договор с предприятием, на основании которого последнее получило 80 млн гривен.
“В дальнейшем указанные средства заемщик не вернул. В 2019 году сумма начисленной задолженности составила более 89 млн гривен”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, своими умышленными действиями указанные лица совершили растрату вверенных им денежных средств, чем повлекли материальный ущерб банка, ликвидированного в дальнейшем Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
17 октября служащим сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах, служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).
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