В "Нафтогазе" назвали способ снизить цену российского газа на 20%

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Цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже, если прекратить злоупотребление “Газпрома” доминирующим положением на европейском рынке. Таким образом исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко прокомментировал заявление главы “Газпрома” Алексея Миллера.
Как отметил Витренко, в частности, нужно, чтобы “Газпром” не отказывал европейским компаниям в переносе точки передачи газа на границу Украина-РФ.
“И чтобы “Газпром” предлагал свопы другим газодобывающим компаниям в РФ, забирая у них газ внутри РФ и возвращая его на границе Украина-РФ, образом исполняя предусмотренную законодательством РФ функцию единого экспортного канала”, – сообщил он.
Кроме того, Витренко напомнил, что “Газпром” продолжает блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский Союз.
“Мы за то, чтобы Газпром осуществлял транзит газа через Украину по европейским правилам. Логично, чтобы в отношении поставок газа Газпром тоже действовал в соответствии с европейскими правилами”, – добавил Витренко.
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