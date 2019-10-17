Новосад рассказала, где Украина будет брать средства на реформу школьного образования

Министр образования и науки Анна Новосад в эфире Радио НВ рассказала, сколько средств понадобится Украине на реформирование образования и какие существуют пути их получения.

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«Новая украинская школа, изменения в школе имеют финансовую поддержку украинского правительства. И благодаря децентрализации – из бюджетов украинских общин. Если мы смотрим на бюджет следующего года, мы закладываем средства на внедрение изменений в школьной системе – это 1,4 млрд гривен», – сообщила Новосад.

По ее словам, в январе состоятся официальные переговоры со Всемирным банком по инвестированию в систему школьного образования в Украине.

«Он нам даст крупный кредит для внедрения этого. То есть у нас будут внебюджетные средства. Это кредит, но это долгие дешевые средства», – добавила Новосад.

Она также подчеркнула, что будет лично работать с правительством над системным финансированием внедрения Новой украинской школы в старшем звене.

«Моя цель – заложить такие средства в бюджетной декларации, которую мы будем составлять в следующем году, чтобы все видели, что то, что декларирует министерство и правительство, также имеет свое подтверждение в денежном выражении», – отметила министр.