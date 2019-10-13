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Лагард официально назначили президентом Европейского центробанка

Лагард официально назначили президентом Европейского центробанка

Европейский совет 18 октября назначила Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка сроком на 8 лет без права назначения на второй срок.

Об этом свидетельствует заявление Европейского совета.

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С 1 ноября француженка Кристин Лагард сменит на посту итальянца Марио Драги.

Лагард недавно оставила должность директора-распорядителя Международного валютного фонда, которую занимала с 2011 года.

Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавит женщина.

По материалам Европейская правда
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