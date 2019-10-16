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Эксперт: на первичном рынке жилья в приоритете цены в гривне

Эксперт: на первичном рынке жилья в приоритете цены в гривне

На сегодняшний день на первичном рынке жилой недвижимости в приоритете цены в гривне, но они будут расти.

Об этом в комментарии рассказал эксперт по рынку столичной недвижимости Сергей Костецкий.

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“Цены на первичное жилье зависят непосредственно от себестоимости строительных материалов, минимальной заработной платы и т.п., курс доллара тут ни при чем. Дело в том, что когда-то раньше его использовали, когда покупали иностранные строительные материалы за доллары и другое, – говорит эксперт.

Однако сейчас, по словам Костецкого, преимущественно используют отечественные материалы. Поэтому все привязано к цене за газ, за ​​электроэнергию, к налогам и т.д.

“В приоритете цены только в гривне. Поэтому, если доллар будет падать хоть до нуля, в гривнах ничего не изменится. Цены в гривне понемногу будут расти”, – отмечает он.

По материалам ГолосUA
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