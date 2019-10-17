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Укрзализныця планирует приобрести локомотивы китайской компании

Укрзализныця планирует приобрести локомотивы китайской компании

Укрзализныця (УЗ) заинтересована в сотрудничестве с китайским производителем локомотивов CRRC для обновления тягового подвижного состава.

Об этом заявил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов во время встречи с представителями корпорации CRRC Corporation Limited , сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Мы испытываем серьезную потребность в обновлении тягового подвижного состава, а китайские партнеры предлагают современные локомотивы, которые могут значительно улучшить ситуацию с локомотивным парком и вывести Укрзализныцю на более высокий уровень конкурентоспособности», – сказал Кравцов.

По его словам, главными пунктами переговоров с потенциальными партнерами станут: цена закупки, сервисное обслуживание и возможность локализовать производство узлов и запасных частей.

“Уверен, вместе мы придем к консенсусу и выберем самые выгодные условия сотрудничества», – отметил глава УЗ.

В частности, компания CRRC предлагает поставлять Укрализныце вместо привычных двухсекционных 8-осных локомотивов 1-секционные 6-осные, обслуживание которых в 1,5 раза дешевле.

По материалам УКРИНФОРМ
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