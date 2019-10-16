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Стоимость парковки в крупнейших городах Украины

Стоимость парковки в крупнейших городах Украины

Средняя цена парковки в украинских городах с большим количеством автомобилей и ограниченным свободным местом для их размещения составляет 5-15 грн в час.

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Киев
Организацией парковок, системой оплаты за парковку, строительством наземно-подземных паркингов в столице занимается коммунальное предприятие “Киевтранспарксервис”.
Стоимость: 1 час парковки стоит 5-10 грн, в зависимости от удаленности парковочного места от центра; абонемент на месяц парковки – 315-630 грн; на квартал – 1465 грн.
Как оплатить: талоном или абонементом на парковку, с помощью услуги мобильной парковки, в паркоматах. Абоненты операторов Vodafone и Kyivstar могут произвести оплату, отправив номер парковочной площадки на бесплатный номер 849.
Подробная информация содержится на сайте предприятия.

Львов
Здесь за парковки несет ответственность «Львовавтодор». Львовский городской совет утвердил две зоны парковки: первая зона – центральная часть города, вторая зона – остальные части города, не входящие в первую зону.
Стоимость:
• 20 грн за 1 час – на парковочных местах по таким улицам: Валовая, Армянская, Театральная, Леси Украинки, Низкий Замок.
• Оплата производится через терминал или банковской картой.
• 15 грн за 1 час – в пределах проезжих частей улиц первой зоны. Заплатить можно через парковочные автоматы и с помощью мобильного приложения «Приват 24».
• 5 грн за 1 час – во второй зоне парковки.
• не более 10 грн за 1 час – на площадке на территории Международного аэропорта “Львов” имени Даниила Галицкого.
• не более 50 грн за 1 час – на площадках для туристического транспорта (независимо от места расположения).
Как оплатить чаще всего во Львове можно оплатить парковку с помощью паркоматов, смс-сообщений, QR-кода или приобрести абонемент через приложение ПриватБанка.

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Харьков

Стоимость закреплена на уровне 5 гривен в час.
Как оплатить: с помощью Приват24, парковочного абонемента# за 600 грн в месяц и смс-сообщения на номер 896. Средства списываются с парковочного счета, который привязан к номеру мобильного телефона. Пополнить этот счет можно через скретч-карту, через смс и с помощью банковской карты.

Днепр

Стоимость. Парковочные площадки разделены на три зоны, в которых действуют различные тарифы.
• 15 грн за час – в центральной части города
• 10 грн за час – на улицах, находящихся близко к центральной части;
• 7 грн за час – во всех других частях города.
Как оплатить: через услугу “мобильной парковки”: miskautopark.dp.ua (приложения UNIP и Приват24 или паркоматы, принимающие и наличные, и банковские карты. Также можно приобрести абонементный талон для парковки не более чем на 2 часа в сутки. Месячный абонемент на один месяц обойдется 420 грн, на один квартал – 1134 грн, на год – 2520 грн.

По материалам Finance.UA
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