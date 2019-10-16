Virgin Galactic хочет увеличить стоимость билетов для космотуристов

Со слов генерального директора Virgin Galactic Джорджа Уайтсайдса, сказанных на Международном симпозиуме для частных и коммерческих космических полетов, цена билета в космос для первых клиентов Virgin Galactic на суборбитальных SpaceShipTwo, вероятно, увеличится.

С момента появления в продаже в 2004 году более 600 потенциальных космических туристов приобрели билеты на короткие рейсы на шестиместном космическом самолете. В то время цена билета составляла 200 000 долларов, и основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон сказал, что коммерческие полеты начнутся в течение трех лет.

В 2013 году Virgin Galactic подняла цену на билет до 250 000 долларов – на этот раз, предполагая, что первые космические туристы смогут полететь в 2014 году. Но 31 октября 2014 года испытание SpaceShipTwo Unity закончилось трагедией: космический корабль развалился во время силового испытания. В результате чего один пилот погиб, а другой получил тяжелые травмы. Помимо двух успешных пилотируемых испытательных полетов пассажиры на SpaceShipTwo не летали, и ожидание даже побудило некоторых владельцев билетов запросить возврат средств.

Сейчас Virgin Galactic планирует начать оплаченные полеты примерно в 2020 году, но компания опасается объявлять более конкретные сроки после нескольких лет задержек. И хотя конечная цель космического туризма Virgin Galactic – сделать космические полеты все доступнее и доступнее, цены на билеты должны подняться, прежде чем компания сможет сделать их более доступными, сказал Уайтсайдс.

«Я думаю, что должно пройти несколько лет, прежде чем цены на билеты упадут ниже $ 60 000», – сказал Уайтсайдс.

«Мы ожидаем, что с увеличением продаж билетов цена на них возрастет. Мы на самом деле верим, что недооценили стоимость билетов в первые годы, поэтому я думаю, что цена будет постепенно расти. Но затем в какой-то момент, очевидно, по нашему с Ричардом мнению, необходимо будет снизить эту цену, чтобы она была более доступной для большего количества людей», – добавил он

Уайтсайдс не уточнил планируемую стоимость билетов или когда конкретно Virgin Galactic планирует поднять цену. Как только Virgin Galactic расширит свою коммерческую деятельность, компания сможет снизить свои эксплуатационные расходы, тем самым снизив стоимость места в SpaceShipTwo.

Компания прогнозирует, что в 2020 году она потеряет 104 миллиона долларов, а свою программу космического туризма она начнет с нуля, но ожидает, что к 2021 году она достигнет безубыточности, а к 2023 году заработает около 274 миллионов долларов, согласно отчету Virgin Galactic от декабря 2018 года.