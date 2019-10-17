Лучший обменник биткоин

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Биткоины появились в цифровом пространстве уже более десяти лет тому назад. С того времени криптовалюта превратилась из малоизвестной платформы, которой пользовался очень узкий круг лиц, в популярнейшее направление, которым пользуется весь мир. Биткоины являются эталонной криптовалютой, на которую равняются все остальные. Сервис https://365cash.co/ предлагает выгодный обмен биткоина и иных криптовалют, осуществляемый во всех направлениях. Можно покупать одни монеты за другие, осуществлять переводы с и на электронные кошельки всех популярных систем в интернете, а также банковские карты. Менять биткоины можно любыми частями, начиная с одной десятимиллионной части, называемой сатоши.
Выгодный сервис
Покупать биткоины можно с различной целью. Наиболее часто обмен совершают с целью инвестировать реальные (фиатные) деньги в криптовалюту. После того, как курс биткоина достигает определенной суммы, обмен совершается в обратном направлении, происходит фиксация прибыли.
Функционал
Получить доступ к сервису можно с любого компьютера, имеющего доступ к интернету, а также смартфона. Обменник биткоин имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс. Пользователям предоставляется широкий выбор направлений для обмена:
• другие криптовалюты (Ethereum, Litecoin, BitcoinCash, DASH, Zcash);
• платежи на банковскую карту;
• сервис Приват24;
• Киви, Вебмани, ЯДеньги.
Процесс обмена работает по очень простой схеме:
• указываете желаемую пару валют (направлений);
• вводите сумму, которая будет автоматически конвертирована через встроенный калькулятор;
• указываете номер кошелька получателя средств;
• отправляете перевод на реквизиты сервиса;
• ожидаете поступления средств на свой счет.
Обменник интегрирован с абсолютным большинством платежных систем, что позволяет совершать транзакции в автоматическом режиме мгновенно.
Преимущества сервиса
К основным достоинствам сервиса по обмену биткоина и других цифровых валют можно отнести:
• наиболее выгодный курс покупки и продажи, с минимальной маржой, взимаемой сервисом;
• нет скрытых комиссий и дополнительных платежей;
• максимальная степень безопасности;
• гарантия конфиденциальности и сохранности личных данных пользователей.
Служба поддержки сервиса работает в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на все запросы клиентов, решая технические проблемы.
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