Рада приняла закон по усилению борьбы с контрафактными и пиратскими товарами

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271 народный депутат проголосовал за принятие в целом законопроект о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.
В Министерстве финансов отметили, что благодаря этому документу в Украине будут введены европейские стандарты таможенной защиты прав интеллектуальной собственности.
Текст законопроекта №1230 предварительно согласовали с Евросоюзом, при его доработке ко второму чтению были учтены комментарии ЕС к наработанным правкам.
“Почему этот законопроект столь значим? Направлен на борьбу с контрафактом, который не только нарушает права интеллектуальной собственности, но и часто несет угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде (контрафактные детские игрушки, электротехника, химическая продукция, лекарства и т.д.). Ускоряет перемещения оригинальных товаров через таможенную границу и их таможенное оформление. Приближает таможенное законодательство Украины в сфере защиты прав интеллектуальной собственности к стандартам ЕС, является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации”, – отметили в Минфине.
В ведомстве добавили, что “таможня является первым форпостом на пути попадания контрафактных товаров на территорию страны, и ее эффективная работа может сэкономить как государственные ресурсы на внутреннем рынке, так и способствовать правообладателям в защите их прав”.
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