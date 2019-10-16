Туристы будут платить до 10 евро за въезд в Венецию с 1 июля 2020 года

Власти Венеции в рамках борьбы с овертуризмом утвердили новый налог за въезд в город, он вступит в силу 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает газета Express.

Кого коснется налог? Он коснется туристов, прибывающих в город на самолетах, круизах, автобусах и другим транспортом. Налог направлен на гостей, посещающих Венецию в рамках однодневной экскурсии. Туристы, ночующие в гостиницах, уже платят туристический сбор.

Размер налога:

размер нового налога будет варьироваться от сезона,

с ноября по апрель сбор составит 3 евро,

с мая по октябрь – 8 евро,

в летние выходные и в период карнавала – 10 евро.

Как оплатить налог. Через мобильное приложение с помощью банковской карты и другими способами, которые сейчас прорабатываются.

Штраф за неуплату может составить до 450 евро.

Освобождены от сбора будут гости Венеции, приезжающие по работе, учебе или с целью посетить семью.