Туристы будут платить до 10 евро за въезд в Венецию с 1 июля 2020 года

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Власти Венеции в рамках борьбы с овертуризмом утвердили новый налог за въезд в город, он вступит в силу 1 июля 2020 года.
Об этом сообщает газета Express.
Кого коснется налог? Он коснется туристов, прибывающих в город на самолетах, круизах, автобусах и другим транспортом. Налог направлен на гостей, посещающих Венецию в рамках однодневной экскурсии. Туристы, ночующие в гостиницах, уже платят туристический сбор.
Размер налога:
Как оплатить налог. Через мобильное приложение с помощью банковской карты и другими способами, которые сейчас прорабатываются.
Штраф за неуплату может составить до 450 евро.
Освобождены от сбора будут гости Венеции, приезжающие по работе, учебе или с целью посетить семью.
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