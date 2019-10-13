0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Центробанк Канады задумался о создании собственной цифровой валюты

Центробанк Канады задумался о создании собственной цифровой валюты

Банк Канады рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты для борьбы с «прямой угрозой», исходящей от криптовалют.

Как сообщает The Logic, центробанк уже представил презентацию об инициативе управляющему банка Стивену Полозу и совету директоров. В ней говорится, что вначале монета может использоваться наравне с наличными, а затем полностью заменит их.

«Нам нужно вводить инновации, чтобы оставаться в игре», — отметили авторы презентации.

Инициатива имеет ряд преимуществ и только один недостаток, говорится в докладе. В частности, цифровая валюта может представлять риски для «стабильного, недорогого финансирования банков (депозитов)».

Кроме того, с помощью нового актива будет гораздо легче собирать информацию о тратах канадцев. Полученные данные также предлагается передавать полиции или налоговой.

Цифровую валюту можно создать на базе токенов или учетной записи в банке. В ЦБ Канады отметили, что использование банкнот в целом устаревает, что создает проблемы для всей банковской системы.

Если регулятор откажется от банкнот, это не скажется на способности банка проводить кредитно-денежную политику или выступать в качестве кредитора. Тем не менее, авторы презентации считают, что этой способности могут угрожать криптовалюты.

Тем не менее решение о выпуске собственной цифровой валюты центробанком еще не принято окончательно, отметили в ЦБ.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.