Центробанк Канады задумался о создании собственной цифровой валюты

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Банк Канады рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты для борьбы с «прямой угрозой», исходящей от криптовалют.
Как сообщает The Logic, центробанк уже представил презентацию об инициативе управляющему банка Стивену Полозу и совету директоров. В ней говорится, что вначале монета может использоваться наравне с наличными, а затем полностью заменит их.
«Нам нужно вводить инновации, чтобы оставаться в игре», — отметили авторы презентации.
Инициатива имеет ряд преимуществ и только один недостаток, говорится в докладе. В частности, цифровая валюта может представлять риски для «стабильного, недорогого финансирования банков (депозитов)».
Кроме того, с помощью нового актива будет гораздо легче собирать информацию о тратах канадцев. Полученные данные также предлагается передавать полиции или налоговой.
Цифровую валюту можно создать на базе токенов или учетной записи в банке. В ЦБ Канады отметили, что использование банкнот в целом устаревает, что создает проблемы для всей банковской системы.
Если регулятор откажется от банкнот, это не скажется на способности банка проводить кредитно-денежную политику или выступать в качестве кредитора. Тем не менее, авторы презентации считают, что этой способности могут угрожать криптовалюты.
Тем не менее решение о выпуске собственной цифровой валюты центробанком еще не принято окончательно, отметили в ЦБ.
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