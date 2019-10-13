Центробанк Канады задумался о создании собственной цифровой валюты

Банк Канады рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты для борьбы с «прямой угрозой», исходящей от криптовалют.

Как сообщает The Logic, центробанк уже представил презентацию об инициативе управляющему банка Стивену Полозу и совету директоров. В ней говорится, что вначале монета может использоваться наравне с наличными, а затем полностью заменит их.

«Нам нужно вводить инновации, чтобы оставаться в игре», — отметили авторы презентации.

Инициатива имеет ряд преимуществ и только один недостаток, говорится в докладе. В частности, цифровая валюта может представлять риски для «стабильного, недорогого финансирования банков (депозитов)».

Кроме того, с помощью нового актива будет гораздо легче собирать информацию о тратах канадцев. Полученные данные также предлагается передавать полиции или налоговой.

Цифровую валюту можно создать на базе токенов или учетной записи в банке. В ЦБ Канады отметили, что использование банкнот в целом устаревает, что создает проблемы для всей банковской системы.

Если регулятор откажется от банкнот, это не скажется на способности банка проводить кредитно-денежную политику или выступать в качестве кредитора. Тем не менее, авторы презентации считают, что этой способности могут угрожать криптовалюты.

Тем не менее решение о выпуске собственной цифровой валюты центробанком еще не принято окончательно, отметили в ЦБ.