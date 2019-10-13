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Цены на продукты: что подорожало и подешевело осенью

Цены на продукты: что подорожало и подешевело осенью

Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей исследовали, как за сентябрь 2019 года изменились потребительские цены на социальные продукты.

Об этом сообщил Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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Мясные продукты, рыба и куриные яйца
Лидером подорожания в этом сегменте является свинина, килограмм которой вырос в цене на 1%, или на 1,2 грн: в августе она стоила 121,6 грн за килограмм, а в сентябре – 122,8 грн.
Рыба мороженая подорожала на 0,6%, или на 50 коп.: с 79 грн за килограмм до 79,5 грн.
Вареная колбаса подорожала на 0,5%, или на 50 коп.: с 97,4 грн до 97,9 грн.
Сало прибавило 0,4%, или 30 коп.: с 72,8 грн до 73,1 грн.
Подешевели за первый осенний месяц только филе курятины (на 40 коп.) и куриные яйца (на 1,2 грн).

Молочные продукты
В сентябре подорожали все наименования молочных продуктов.
Сметана прибавила в стоимости 2,4%, или 1,4 грн: с 58,3 грн за килограмм до 59,7 грн.
Творог подорожал почти на 2% и на 2 грн: с 99,5 грн за килограмм до 101,5 грн.
Сливочное масло выросло в цене на 1,2%, или 50 коп. на 200-граммовой пачке: с 40,9 грн до 41,4 грн.
Литр молока подорожал на 1,2%, или 30 коп.: с 24,4 грн до 24,7 грн.

Хлеб
По данным Государственной службы статистики, цена не изменилась на батон (13,6 грн за 0,5 кг) и пшеничный хлеб из муки первого сорта, (19,2 грн за кг), а пшеничный хлеб из муки высшего сорта подешевел (с 23,9 грн за кг до 23,5 грн.). Только ржаной хлеб вырос в цене на полпроцента, или 10 коп.: с 20,4 грн за килограмм до 20,5 грн.

Овощи и фрукты
В сентябре подешевели все социальные овощи и фрукты, что не свойственно Украине, поскольку самая низкая цена всегда была в августе: морковь (с 10 грн до 8,2 грн), лук (с 10 грн до 8,2 грн за кг), свекла (с 8 грн за кг до 7,3 грн), капуста (с 8,4 грн до 7,9 грн), картофель (с 15 грн до 14,6 грн), яблоки (с 17,3 грн до 17 грн).

Бакалея
Безоговорочным лидером роста является гречка, цена на которую подскочила на 22,3%, или 3,8 грн: с 17 грн за килограмм до 20,8 грн.
Рис подорожал на 0,9%, или на 20 коп.: с 22,9 грн, а до 23,1 грн.
Манка выросла в цене на 0,7%, или 10 коп.: с 14 грн за килограмм до 14,1 грн.
Макароны подорожали на 0,5%, или 10 коп. на одном килограмме: с 18,2 до 18,3 грн.
Не изменились цены на подсолнечное масло (35 грн за литр) и пшеничную муку (11,7 грн за кг).
За первый осенний месяц подешевели сахар (на 10 коп.), крупы ячневые (на 20 коп.) и пшено (3 грн).

По материалам Finance.UA
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