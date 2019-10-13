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Гослесагентство запускает e-реестр заготовки древесины и онлайн-карту рубок

Гослесагентство запускает e-реестр заготовки древесины и онлайн-карту рубок

Государственное агентство лесных ресурсов Украины запускает пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины.

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Что это даст.
По словам генерального директора ГП «Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр» (ЛИАЦ) Виктора Мельниченко, это реестр разрешительных документов, которые дают право осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с заготовкой древесины. Реестр лесорубных билетов покрывает всю территорию Украины. Гослесагентство собрало все данные в одном месте и сделало их более доступными для общественности.

Как это работает.
Чтобы ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок, необходимо:
• зайти с компьютера или телефона на сайт ;
• в реестре среди ряда опций можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения;
• в общем перечне можно выбрать «Просмотреть» и подробно ознакомиться с тем или иным лесорубным билетом и участками, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также посмотреть на онлайн-карте.

Карты с онлайн-заказом

В реестре по состоянию на 16 октября обнародована информация о 27 тыс. выданных разрешительных билетах на заготовку древесины. Также уже разработана онлайн-карта рубок, которая также работает в пилотном режиме и распространяется на три области – Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую.

Справка Finance.ua:

  • Лесорубный билет – разрешение на заготовку древесины. Содержит информацию о месте и объеме заготовки. Документ выдают областные управления лесного и охотничьего хозяйства.
  • Общая площадь лесных участков Украины составляет 10,4 млн га. Лесистость страны составляет 15,9%.
  • К сфере управления Гослесагентства относится 7,6 млн га лесов (73% лесного фонда Украины).
По материалам Finance.UA
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