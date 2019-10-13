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В Британии задержаны подозреваемые в краже золотого унитаза из дворца Черчилля (фото)

В Британии задержаны подозреваемые в краже золотого унитаза из дворца Черчилля (фото)

Троих человек, которых подозревают в краже 18-каратного золотого унитаза из родового дворца Уинстона Черчилля, задержали полицейские в Британии.

Об этом сообщили в местном региональном полицейском управлении, передает The Guardian.

Унитаз, изготовленный из чистого золота, был украден из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир. Именно в этом имении родился экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль. Злоумышленники пробрались во дворец ночью. Так как к унитазу были подведены канализация и центральное водоснабжение, кража нанесла существенный вред и привела к затоплению.

35-летний мужчина, 34-летний мужчина и 36-летняя женщина, все из Оксфорда, были арестованы по подозрению в заговоре с целью совершения кражи со взломом. Все они остаются под стражей в полиции, заявил представитель полиции долины Темзы.

При этом сразу после кражи по подозрению в причастности к случившемуся был задержан 66-летний мужчина.

По данным главного управляющего дворца Доминика Хэра, стоимость унитаза составляет примерно £4,8 млн (около $6 млн). Удалось ли найти и вернуть сам похищенный предмет, пока неясно.

По материалам Socportal
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