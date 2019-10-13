В ВАКС направили обвинительный акт о хищениях 39,8 млн гривен в УЗ

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт по делу о хищении 39,8 млн гривен “Укрзализныци”.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Сообщается, что обвинительный акт направлен в отношении начальника и его заместителя филиала “Укрзализныци” – “Центра обеспечения производства”.
“В 2016 году начальник и заместитель начальника филиала злоупотребляли своим служебным положением в интересах ООО “Вог Аэро Джет”. А именно, при наличии реальной возможности, должностные лица не приняли никаких мер к возвращению полученного в долг дизельного топлива, в результате чего предприятию ежедневно начислялись штрафные санкции от 2 до 2,7 млн гривен. В результате этих злоупотреблений государственному предприятию был причинен ущерб на сумму 39,8 млн гривен”, – говорится в сообщении.
Начальнику и заместителю начальника филиала инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
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