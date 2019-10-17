В Украине рекордно растет спрос на электрокары

За январь-сентябрь 2019 года спрос на легковые электромобили вырос на 42%. На коммерческую технику, которая работает исключительно на электротяге, спрос вырос вдвое.

Об этом говорится на сайте ассоциации “Укравтопром”.

За 9 месяцев 2019 года было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс электромобилей, из которых 397 коммерческих и 5081 легковой.

91% из всех зарегистрированных электромобилей уже были в эксплуатации.

Покупают машины в возрасте до 5 лет – таких куплено 52% от указанного объема, доля автомобилей старше 5 лет составила 39%.

Самая популярная марка – NISSAN Leaf (за январь-сентябрь 2019 года было приобретено 2,5 тысяч машин этой модели).

На втором месте — TESLA Model S (435 единиц),

На третьем — BMW i3 (276 единиц).

Мои Fiнансы:

Стоимость NISSAN Leaf на рынке б/у авто (2015 год) – от 15 800$.

Стоимость TESLA Model S на рынке б/у авто (2017 год) – от 42 000$.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.