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В Украине рекордно растет спрос на электрокары

В Украине рекордно растет спрос на электрокары

За январь-сентябрь 2019 года спрос на легковые электромобили вырос на 42%. На коммерческую технику, которая работает исключительно на электротяге, спрос вырос вдвое.

Об этом говорится на сайте ассоциации “Укравтопром”.

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За 9 месяцев 2019 года было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс электромобилей, из которых 397 коммерческих и 5081 легковой.

  • 91% из всех зарегистрированных электромобилей уже были в эксплуатации.

Покупают машины в возрасте до 5 лет – таких куплено 52% от указанного объема, доля автомобилей старше 5 лет составила 39%.

Самая популярная маркаNISSAN Leaf (за январь-сентябрь 2019 года было приобретено 2,5 тысяч машин этой модели).

  • На втором месте — TESLA Model S (435 единиц),
  • На третьем — BMW i3 (276 единиц).

Мои Fiнансы:

  • Стоимость NISSAN Leaf на рынке б/у авто (2015 год) – от 15 800$.
  • Стоимость TESLA Model S на рынке б/у авто (2017 год) – от 42 000$.

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По материалам Finance.UA
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