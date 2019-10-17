В Украине рекордно растет спрос на электрокары

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За январь-сентябрь 2019 года спрос на легковые электромобили вырос на 42%. На коммерческую технику, которая работает исключительно на электротяге, спрос вырос вдвое.
Об этом говорится на сайте ассоциации “Укравтопром”.
За 9 месяцев 2019 года было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс электромобилей, из которых 397 коммерческих и 5081 легковой.
Покупают машины в возрасте до 5 лет – таких куплено 52% от указанного объема, доля автомобилей старше 5 лет составила 39%.
Самая популярная марка – NISSAN Leaf (за январь-сентябрь 2019 года было приобретено 2,5 тысяч машин этой модели).
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