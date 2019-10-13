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Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго" - глава Фонда госимущества

Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго" - глава Фонда госимущества

Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО “Центрэнерго” на решение Хозяйственного суда г. Киева о закрытии дела о банкротстве компании, это позволит начать процедуру ее приватизации.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в сети Facebook.

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“Решением Северного апелляционного хозяйственного суда поставлена ​​точка в деле о банкротстве ПАО “Центрэнерго”.

Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов “Центрэнерго” на решение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве этого акционерного общества, принятого по ходатайству Фонда государственного имущества”, – написал Сенниченко.

Он добавил, что, поскольку дело о банкротстве закрыто, то ПАО “Центрэнерго” выходит на приватизацию.

“Цель Фонда – прозрачная, честная, даже образцовая приватизация “Центрэнерго”, – подчеркнул он.

Решение Северного апелляционного хозяйственного суда вступает в силу с момента его объявления.

Напомним, 10 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд приостановил действие решения Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года, которым была прекращена процедура банкротства ПАО “Центрэнерго”.

Решение было приостановлено “до рассмотрения исков ООО “Баланс групп” и ООО “Транснова”, которые опосредованно контролируются учредителем группы “Энергосеть” Дмитрием Крючковым.

По материалам Економічна Правда
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