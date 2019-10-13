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Сколько счетчиков тепла в жилых домах Украины

Сколько счетчиков тепла в жилых домах Украины

По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды в 24 регионах и г. Киеве уже оснащены счетчиками тепла – 79,3% жилых и 78,2% нежилых зданий.

Об этом пишет в своей странице в Фейсбуке Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Уже оснащены счетчиками воды:

  • холодной – 72,3% жилых и 94,5% нежилых зданий;
  • горячей – 16,4% жилых и 52,5% нежилых зданий.

Лидеры по оборудованию жилых зданий счетчиками:

  • счетчики тепла – Черкасская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая области;
  • счетчики холодной воды – Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская;
  • счетчики горячей воды – Николаевская, Киевская области.

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Благодаря учету потребители смогут платить только за использованные ресурсы. Кроме того, это еще один стимул для анализа энергопотребления и внедрения энергоэффективных мероприятий.

Мои Fiнансы:

  • Порядок, сложность и цена установки счетчика тепла зависит от того, как организована подача тепла в вашем доме. Для начала вам необходимо определить вид разводки отопления.
  • Стоимость счетчика тепла механического и его монтажа – 4000 грн.
  • Стоимость счетчика тепла ультразвукового и его монтажа – до 6450 грн.
По материалам Finance.UA
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