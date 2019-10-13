В Китае 2G-телефоны по-прежнему продаются лучше 5G-смартфонов (инфографика)

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Китайский научно-исследовательский институт информации и связи недавно обнародовал данные касательно продаж смартфонов и сотовых телефонов за август 2019 года.
Опубликованные данные говорят о том, что за отчётный период на крупнейшем мировом рынке было реализовано более 30 млн устройств.
Примечательно, что 1 177 000 устройств от общего объёма составляют телефоны с поддержкой сетей связи второго поколения (2G), тогда как количество проданных 5G-смартфонов равно 219 000 единиц.
Несмотря на то, что устройства с поддержкой 2G пригодны лишь для выполнения звонков, отправки текстовых сообщений и выполнения некоторых простых функций, они продолжают оставаться достаточно популярными. Технология, которая используется почти три десятилетия, продолжает удерживать позиции и этому есть несколько причин.
Сеть связи пятого поколения на территории Китая находится на этапе масштабного развёртывания. Во многих провинциях отсутствует покрытие сетей 5G, а там, где оно есть, базовых станций ещё слишком мало, чтобы обеспечить стабильную связь. Немаловажно и то, что стоимость 5G-смартфонов достаточно велика, поэтому далеко не каждый желающий может купить себе такой аппарат.
Наибольшее распространение 2G-телефоны имеют среди пожилых людей, которым непросто освоить современные смартфоны. Мобильные телефоны с 2G обеспечивают эту категорию населения связью, поэтому продолжают оставаться актуальными даже с приходом 5G. Кроме того, в отдалённых регионах страны сеть 2G работает гораздо стабильнее 3G или 4G, что также способствует сохранению спроса на мобильные устройства данной категории.
По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, по состоянию на конец 2018 года общее количество мобильных устройств в стране было равно 1,57 млрд единиц. Порядка 1,17 млрд устройств приходится на смартфоны с 4G. Это означает, что к концу прошлого года в Китае насчитывалось около 400 млн пользователей мобильных телефонов с поддержкой 2G и 3G.
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