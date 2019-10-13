В Китае 2G-телефоны по-прежнему продаются лучше 5G-смартфонов (инфографика)

Китайский научно-исследовательский институт информации и связи недавно обнародовал данные касательно продаж смартфонов и сотовых телефонов за август 2019 года.

Опубликованные данные говорят о том, что за отчётный период на крупнейшем мировом рынке было реализовано более 30 млн устройств.

Примечательно, что 1 177 000 устройств от общего объёма составляют телефоны с поддержкой сетей связи второго поколения (2G), тогда как количество проданных 5G-смартфонов равно 219 000 единиц.

Несмотря на то, что устройства с поддержкой 2G пригодны лишь для выполнения звонков, отправки текстовых сообщений и выполнения некоторых простых функций, они продолжают оставаться достаточно популярными. Технология, которая используется почти три десятилетия, продолжает удерживать позиции и этому есть несколько причин.

Сеть связи пятого поколения на территории Китая находится на этапе масштабного развёртывания. Во многих провинциях отсутствует покрытие сетей 5G, а там, где оно есть, базовых станций ещё слишком мало, чтобы обеспечить стабильную связь. Немаловажно и то, что стоимость 5G-смартфонов достаточно велика, поэтому далеко не каждый желающий может купить себе такой аппарат.

Наибольшее распространение 2G-телефоны имеют среди пожилых людей, которым непросто освоить современные смартфоны. Мобильные телефоны с 2G обеспечивают эту категорию населения связью, поэтому продолжают оставаться актуальными даже с приходом 5G. Кроме того, в отдалённых регионах страны сеть 2G работает гораздо стабильнее 3G или 4G, что также способствует сохранению спроса на мобильные устройства данной категории.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, по состоянию на конец 2018 года общее количество мобильных устройств в стране было равно 1,57 млрд единиц. Порядка 1,17 млрд устройств приходится на смартфоны с 4G. Это означает, что к концу прошлого года в Китае насчитывалось около 400 млн пользователей мобильных телефонов с поддержкой 2G и 3G.