В Китае выдали лицензии на испытания беспилотных автомобилей с пассажирами

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Лицензии на проведение дорожных тестов для самоуправляемых автомобилей, которые перевозят пассажиров, были выданы китайскому гиганту сферы искусственного интеллекта — компании Baidu.
В общей сложности 30 интеллектуальных подключенных транспортных средств (ICV) компании Baidu получили такие разрешения и автомобильные номера. Специальное мероприятие прошло на Китайской международной ярмарке цифровой экономики.
Это первый случай, когда ICV компании Baidu были выданы автомобильные номера для проведения дорожных испытаний, в рамках которых будет осуществляться транспортировка пассажиров в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.
Перед ярмаркой компания Baidu и правительство города Цанчжоу достигли соглашения о совместной работе над технологиями искусственного интеллекта, автономного вождения, облачных вычислений и больших данных для создания «умного» Цанчжоу.
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