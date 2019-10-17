В полиции рассказали, как штрафуют владельцев "еврономеров"

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Водителей на автомобилях с «еврономерами» штрафуют за нарушение так же, как и владельцев других авто.
Об этом сообщил в эфире «Нині вже» на hromadske Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины.
«Отсрочено именно привлечение к ответственности (за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации, — ред.). Если мы видим иное нарушение правил дорожного движения, или совершение преступления с помощью данного транспортного средства — мы реагируем, как на обычный прочий транспорт», — отметил он.
Полицейские выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением.
«Выносят постановление именно на водителя, но не за нарушение в отношении таможенного режима, а за непосредственное нарушение», — добавил Билошицкий.
12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовали 284 депутата.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал растаможивать «евробляхи» по единой ставке. Также в правительстве сообщали, что разработают новый законопроект о растаможивании автомобилей.
2 октября глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин решил не применять штрафы за нарушение условий таможенного ввоза авто на еврономерах, пока «не будет найдено адекватное решение».
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