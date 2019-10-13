Всего 300 объектов должны остаться в государственной собственности — Милованов

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Из 3 643 объектов, которые сейчас контролирует государство, только 300 должны остаться в государственной собственности, в частности, те, которые обеспечивают безопасность государства, являются естественными монополиями или предоставляют услуги, которые не могут предоставляться частниками.
Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в Facebook.
“В Украине сейчас 3643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности. Из них 2300 более или менее живы, остальных надо признать банкротами. Причем более тысячи из них – были в списке запрещенных к приватизации”, – отметил министр.
В государственной собственности, по убеждению министра, должны остаться объекты: обеспечивающие безопасность государства, являющиеся естественными монополиями, имеющие жизненно важное значение для общества, а также “предприятия, чьи услуги/товары не могут выполняться рынком”. Таких предприятий, по его мнению, может быть 200-300.
Основной целью приватизации, утверждает Милованов, является борьба с коррупцией, привлечение дополнительных поступлений в бюджет и привлечение прямых инвестиций и инвесторов.
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