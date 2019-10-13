Межбанк: на поведение рынка повлияют несколько факторов

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В среду события на валютном рынке опять не дадут скучать никому – ни клиентам, ни банка, ни скорее всего и Нацбанку. Соотношение спроса и предложения снова будет достаточно быстро меняться, а выходы отдельных крупных игроков будет фактически формировать тренд по курсу.
На поведение рынка повлияют следующие факторы:
1) Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Результат его оказался интересным. Продано бумаг на 1,149 млрд гривен. Фактически все покупки облигаций (на 1,033 млрд гривен) – на относительно “короткие” сроки – 91 и 350 дней. А вот двухлетних облигаций купили всего на 116 млн гривен. Хотя ранее в основном нерезиденты охотились как раз на долгоиграющие бумаги. Смена это стратегии инвесторов или разовая ситуация – покажет ближайшее время. Иностранцы будут продавать сегодня валюту, чтобы рассчитаться за ОВГЗ и это добавит предложения валюты на рынке. Как и вчера – поведение иностранцев по покупке/продаже облигаций на вторичном рынке также добавит активности на межбанке сегодня в течение сессии;
2) Авансовые выплаты персоналу у компаний, хозяйственные операции крупных клиентов и начало налоговых платежей у предпринимателей и компаний.
Все хозяйственные операции клиентов сейчас провоцируют дефицит свободной гривны у бизнеса. Кроме непосредственно самих авансов персоналу – компаниям необходимо уплачивать и налоги по таким выплатам. Кроме этого, до конца недели ФЛП должны уплатить ЕСВ за прошлый квартал, а компании – юридические лица – стандартный набор налоговых отчислений. Недостаток гривны активизирует продажу валюты экспортерами и уменьшит возможности импортеров по ее покупке;
3) Действия НБУ. Как и все дни октября – Нацбанк в случае ситуативного излишка предложения доллара на торгах снова выйдет на межбанк через Matching для пополнения резервов. Это с одной стороны – удержит курс от значительного проседания при большом избытке предложения (если таковой будет) и в то же время даст возможность клиентам “закрыть” свои потребности в гривне. Единственный ключевой вопрос – по какой цене компании смогут продать эту валюту.
Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,65-24,95 гривен с периодической сменой тренда по курсу при выходе на торги крупных клиентов и нерезидентов.
По нашим расчетам, объем операций будет в пределах до $ 250 млн при заключении до 580 сделок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,77 / 24,80
евро – 27,22 / 27,26
российский рубль – 0,3842 / 0,3851
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