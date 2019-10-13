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АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона за сговор

АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона за сговор

Антимонопольный комитет за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции оштрафовал ООО “Корум Украина” (из группы СКМ Рината Ахметова) на 53 миллиона гривен и АО “НПК “Горные Машины” на 3,3 миллиона.

Об этом сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, компании нарушили антимонопольное законодательство во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие “Львовуголь”.

“Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен был получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) – в общем почти 330 млн грн.

Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку “Корум Украина” и “Горные Машины” согласовали свое поведение, то есть, сговорились”, – подчеркнул Терентьев.

Глава АМКУ заявил, что о сговоре свидетельствуют следующие факты:

  • связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей;
  • наличие общих работников и уполномоченных лиц (например, для получения почты, к слову, в одном отделении);
  • предоставление друг другу финансовой помощи;
  • продажи/приобретения товаров друг у друга;
  • общие средства связи;
  • общие IP-адреса;
  • общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов.

Антимонопольный комитет расценил это как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

ООО “Корум Украина” заявила, что обжалует решение АМКУ в суде.

ООО Корум Украины считает выводы АМКУ такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства”, – говорится в заявлении.

Компания считает, что установленные АМКУ факты не свидетельствуют о совершении антиконкурентных согласованных действий.

По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров “Корум Украина” не осуществляла и не получила доходов, уверяют в компании.

По материалам Економічна Правда
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