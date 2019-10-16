Volvo готовит полностью электрический автомобиль с системой на базе Android

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Компания Volvo готовит презентацию абсолютно электрического автомобиля Volvo XC40, которая состоится 16 октября. Этот электрокар получит систему на базе Android со встроенными технологиями Google.
Об этом рассказали в пресс-службе Volvo.
Там пояснили, что Volvo XC40 будет оснащен информационно-развлекательной системой, созданной на базе операционной системы Android.
Система предлагает пользователям персонализацию, улучшенный уровень интуитивного интерфейса и использования новых технологий и сервисов Google. Система имеет такие сервисы как Google Assistant, Google Maps и Google Play Store.
Новая система будет интегрирована с операционной системой Android Automotive (это платформа компании Google с открытым кодом), поэтому Google Maps, Google Assistant и другие приложения будут обновляться в режиме реального времени.
Кроме того, новый электрокар получит и стандартный набор функций Volvo On Call: предварительный разогрев автомобиля, поиск машины на паркинге, дистанционное запирание и отпирание дверей и совместное использование с помощью цифрового ключа тому подобное.
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