Volvo готовит полностью электрический автомобиль с системой на базе Android

Компания Volvo готовит презентацию абсолютно электрического автомобиля Volvo XC40, которая состоится 16 октября. Этот электрокар получит систему на базе Android со встроенными технологиями Google.

Об этом рассказали в пресс-службе Volvo.

Там пояснили, что Volvo XC40 будет оснащен информационно-развлекательной системой, созданной на базе операционной системы Android.

Система предлагает пользователям персонализацию, улучшенный уровень интуитивного интерфейса и использования новых технологий и сервисов Google. Система имеет такие сервисы как Google Assistant, Google Maps и Google Play Store.

Новая система будет интегрирована с операционной системой Android Automotive (это платформа компании Google с открытым кодом), поэтому Google Maps, Google Assistant и другие приложения будут обновляться в режиме реального времени.

Кроме того, новый электрокар получит и стандартный набор функций Volvo On Call: предварительный разогрев автомобиля, поиск машины на паркинге, дистанционное запирание и отпирание дверей и совместное использование с помощью цифрового ключа тому подобное.